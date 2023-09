Industriebedrijf Bilfinger neemt delen branchegenoot Stork over

Het Duitse industrieconcern Bilfinger neemt bedrijfsonderdelen van branchegenoot Stork over, met name in Nederland en België, evenals enkele onderdelen in Duitsland en de Verenigde Staten. De overeenkomst is woensdagavond gesloten, meldt Bilfinger in een verklaring. De onderdelen zijn goed voor een omzet van ongeveer 500 miljoen euro en bieden werk aan ruim 2700 vaste medewerkers.

Bilfinger is een wereldwijd opererende industriële dienstverlener voor de procesindustrie, bijvoorbeeld voor onderhoud in fabrieken in de metaal-, energie en olie- en gassector. Het bedrijf heeft 36.000 mensen in dienst. Stork is actief in dezelfde branche met wereldwijd 17.000 medewerkers verspreid over honderd landen. Ruim 2000 van hen werken in Nederland.

“De transactie versterkt met name Bilfingers marktaanwezigheid in Nederland en België en het dienstenaanbod voor zijn klanten”, stelt Bilfinger. Na de afronding van de overname, die gepland staat voor de eerste helft van 2024, zal Bilfinger meer dan 4600 mensen in dienst hebben in Nederland en België. Het bedrijf was al actief in beide landen.

Het Nederlandse hoofdkantoor van Stork is gevestigd in Utrecht, waar vakbond FNV al rekening houdt met “verstrekkende gevolgen” van de overname. Dat geldt ook voor een vestiging in Rotterdam. “Wij hebben op dit moment in ieder geval al wel een goed doorlopend sociaal plan bij Stork, dat loopt tot 1 januari 2025”, betoogt FNV-bestuurder Murat Sekercan. Hij wil dan ook dat Stork en Bilfinger afspreken dat dit plan standhoudt en dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

RTL Nieuws meldde in juni nog dat Stork het mes zette in de bezetting van het hoofdkantoor. 22 van 34 medewerkers zouden hun baan kwijtraken, kwam naar voren in een interne mededeling van directeur Taco de Haan aan werknemers. De ontslagronde zou het gevolg zijn van het opbreken van Stork in kleinere onderdelen die makkelijker verkocht kunnen worden.