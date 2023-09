Maker barbiepoppen verwacht veel te verdienen aan Barbie-film

Speelgoedconcern Mattel verwacht ongeveer 125 miljoen dollar aan extra inkomsten gerelateerd aan de Barbie-film. Die film is gemaakt door Warner Bros. Discovery en de kaartverkoop in bioscopen heeft al bijna 1,4 miljard dollar opgeleverd. Mattel ontvangt als maker van de iconische barbiepoppen een deel van zowel de omzet als de winst, heeft financieel directeur Anthony DiSilvestro gezegd op een bijeenkomst met beleggers.

De film van regisseur Greta Gerwig is over de hele wereld erg populair. In de comedy komt het hoofdpersonage, gespeeld door Margot Robbie, erachter dat er naast Barbie-land een échte wereld is waar mannen en vrouwen niet gelijk zijn. Mattel gaf het Barbie-merk voor de film in licentie aan Warner Bros. Discovery, dat er vervolgens zijn meest succesvolle film ooit van maakte.

Dat deed Mattel niet zonder reden. De film moet ook uitmonden in een hausse in de speelgoedverkoop bij het bedrijf. Mattel zag zijn omzet uit de verkoop van barbiepoppen in het tweede kwartaal nog dalen, werd in juli naar buiten gebracht. De totale omzet kwam uit op 1,1 miljard dollar, omgerekend zo’n 980 miljoen euro. Dat was een daling van 12 procent op jaarbasis. De winst bedroeg 27 miljoen dollar tegen 66 miljoen dollar vorig jaar.

Maar topman Ynon Kreiz zei na het verschijnen van de cijfers meteen al dat de verkopen van Barbie waarschijnlijk weer zullen aantrekken. In de tweede helft van het jaar dacht hij de vruchten van de aandacht voor de poppen te kunnen plukken. Fans van Barbie kunnen volgend jaar ook naar een Barbie-themapark. In augustus werd bekend dat Mattel Adventure Park in het Amerikaanse Glendale, vlak bij Los Angeles, attracties krijgt die gebaseerd zijn op speelgoedmerken zoals Barbie, Hot Wheels en Thomas & Friends.