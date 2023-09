Massaclaim van 7 miljard pond tegen Google in Verenigd Koninkrijk

Techgigant Google wordt in het Verenigd Koninkrijk geconfronteerd met een massaclaim van maar liefst 7 miljard pond, omgerekend ruim 8 miljard euro. De claim is ingediend namens zo goed als alle Britten die gebruikmaken van Google, dat ervan wordt beticht misbruik te maken van zijn machtspositie in de zoekmachinemarkt. Google zelf doet de zaak af als “speculatief en opportunistisch”.

Consumentenorganisatie Consumer Voice heeft de miljardenclaim ingediend bij een speciale instantie voor mededingingszaken in Londen, het Competition Appeal Tribunal. Dat werd gedaan namens 65 miljoen Britse consumenten. Mocht de zaak succesvol zijn, dan krijgen zij allen ongeveer 100 pond aan compensatie, aldus Consumer Voice.

De organisatie verdenkt Google ervan de Britse mededingingswet te hebben overtreden. Dat deed het bedrijf onder meer door concurrentie op mobiele apparaten uit te sluiten, luidt de aanklacht. Bijvoorbeeld doordat de Google-zoekfunctie terugkomt in verschillende apps. Ook zou Google smartphonefabrikanten verplichten de webbrowser Chrome te installeren, om zo een licentie te krijgen voor de appstore van het techbedrijf.

Daarnaast beticht Consumer Voice Google ervan zijn marktdominantie te gebruiken om de prijzen voor adverteerders te verhogen. Zij betalen dan meer om een prominentere positie in de zoekresultaten te kunnen krijgen. Die kosten worden vervolgens doorberekend naar de consument, stelt de consumentenorganisatie, die daardoor meer moeten betalen voor goederen en diensten.

“Het is een duidelijke schending van de mededingingswetgeving, waarvoor consumenten de prijs betalen”, betoogt Nikki Stopford van Consumer Voice. “Deze actie is erop gericht om het bedrijf verantwoordelijk te stellen voor zijn herhaalde overtredingen van de wet en om consumenten het geld terug te geven dat ze tegoed hebben.”

Google heeft al laten weten “krachtig” tegen de claim in te zullen gaan. “Mensen gebruiken Google omdat het nuttig is. We verdienen alleen geld als advertenties nuttig en relevant zijn, zoals blijkt uit klikken, tegen een prijs die wordt bepaald door een real-time veiling,” aldus het bedrijf, dat daaraan toevoegt dat advertenties “een cruciale rol” hebben in het helpen van mensen om bijvoorbeeld nieuwe bedrijven en nieuwe producten te ontdekken.