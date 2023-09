Minister: Frans prijsplafond brandstof Total ook in 2024 nodig

Olieconcern TotalEnergies zou ook volgend jaar het plafond voor brandstofprijzen in Frankrijk moeten handhaven. Daarvoor pleit de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. Daarmee moeten de prijzen aan de benzinepomp ook in 2024 betaalbaar blijven, nu de inflatie in Frankrijk nog altijd hoog ligt.

TotalEnergies kondigde eind augustus aan tot het einde van het jaar een maximumprijs voor brandstof van 1,99 euro per liter te rekenen. Vorige week zei de topman van het concern Patrick Pouyanne te overwegen het prijsplafond naar volgend jaar door te trekken.

“Het is aan Patrick Pouyanne om deze beslissing te nemen, maar ik verwelkom de keuze die Total de afgelopen maanden heeft gemaakt”, zegt Le Maire daar nu over. Maar hij vertrouwt er wel op dat de topman “rekening houdt met de moeilijkheden van onze landgenoten”, voegde Le Maire daar aan toe.

De prijzen in Frankrijk lagen in augustus 5,7 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldde Europees statistiekbureau Eurostat eind vorige maand op basis van een eerste raming. Dat was een toename ten opzichte van juli, toen de inflatie 5,1 procent bedroeg.

Le Maire probeert op allerlei manieren de kosten voor de inwoners in zijn land omlaag te brengen. Zo heeft hij ook gesprekken gevoerd met grote voedingsproducenten als Unilever en Nestlé over het verlagen van hun prijzen. De prijzen van voeding stijgen in Frankrijk namelijk twee keer zo hard als de prijzen van andere goederen. Verschillende bedrijven hebben inmiddels toegezegd de prijzen van 5000 alledaagse producten te verlagen of te bevriezen.