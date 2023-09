Philips sluit akkoord in VS over schadevergoeding om apneukwestie

Philips zegt een akkoord te hebben bereikt over schadevergoedingen voor klanten in de Verenigde Staten die apparaten tegen slaapapneu gebruikten die defect bleken te zijn. Er liepen tal van Amerikaanse rechtszaken vanwege een grote terugroepactie van slaapapneu-apparaten waarvan isolerend schuim kan afbrokkelen.

Patiƫnten met een defect apparaat kunnen een geldbedrag tegemoet zien, dat onder andere afhangt van het type apparaat. Het is nog onbekend hoeveel Philips in totaal kwijt zal zijn aan de schikking. Begin dit jaar zette Philips 575 miljoen euro apart voor de geschatte kosten van deze schikking.

Philips benadrukt dat de schikking niet betekent dat het bedrijf toegeeft ergens de fout in te zijn gegaan.