Regering president Biden trekt olieboorvergunningen Alaska in

De regering van de Amerikaanse president Joe Biden trekt vergunningen in voor boringen naar olie en gas in een afgelegen natuurgebied in de staat Alaska. Die vergunningen werden door zijn voorganger Donald Trump verstrekt in de nadagen van diens presidentschap.

De vergunningen golden voor proefboringen in het natuurgebied Arctic National Wildlife Refuge in het noordoosten van Alaska. In dat kwetsbare natuurgebied zijn bijvoorbeeld veel ijsberen, rendieren en andere dierensoorten te vinden. De vergunningen werden verstrekt aan een overheidsdienst van de staat Alaska.

Biden heeft verder ook boringen in een ander groot deel van Alaska verboden waar ook veel dieren en inheemse bevolkingsgroepen leven. Volgens een verklaring van Biden is Alaska een thuis voor natuurwonderen en cultureel belangrijke gebieden.

“Nu de klimaatcrisis het poolgebied meer dan twee keer zo snel opwarmt als de rest van de wereld hebben we de verantwoordelijkheid dit kostbare gebied voor altijd te beschermen”, aldus de regering.

Milieuorganisaties zijn fel tegenstander van boringen in Alaska omdat de natuur en het dierenleven in gevaar zouden komen door olievervuiling. Maar in de Republikeinse Partij is kritiek op het besluit van Biden omdat hij daarmee de energieveiligheid van de Verenigde Staten zou schaden.

Overigens is Biden wel verweten dat hij een groot olieproject dat ook onder Trump werd goedgekeurd in Alaska wel laat doorgaan. Dat Willow-project van olieconcern ConocoPhillips ter waarde van miljarden dollars kreeg eerder dit jaar groen licht van Washington.