Toezichthouder Curaçao noemt Nederlandse lening ‘onwenselijk’

Curaçao is aan het herstellen van de coronacrisis en staat op het punt om “structurele hervormingen” door te voeren. Een nieuwe lening van 600 miljoen euro is daarom “zeer onwenselijk”. Dat zegt de financieel toezichthouder College Financieel toezicht (Cft) in een brief aan de Curaçaose minister van Financiën Javier Silvania, waarover Het Financieele Dagblad donderdag eerder schreef.

Verzekeringsbedrijf ENNIA dreigt flink te moeten korten op de uitbetaling van de pensioenen van zo’n 30.000 mensen op Curaçao en Sint Maarten. Het bedrijf is in problemen gekomen omdat de voormalige eigenaar, de Iraans-Amerikaanse zakenman Hushang Ansary, de financiële reserves jarenlang heeft uitgehold.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is daarvoor naar de rechter gestapt en Ansary is inmiddels veroordeeld tot het terugbetalen van zo’n 500 miljoen euro. Ansary, 97 jaar oud inmiddels, is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Om ernstige problemen op korte termijn met de betaling van de pensioenen op te lossen wil Nederland 600 miljoen euro aan Curaçao en Sint Maarten lenen, maar dat ontraadt het Cft. De nieuwe rentelasten verdringen andere productieve overheidsuitgaven, aldus Cft-voorzitter Lidewijde Ongering.

De Nederlandse ministerraad heeft de lening van 600 miljoen euro op 25 augustus goedgekeurd. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel instemming geven.