Aandacht voor Apple en G20-top op beurzen

Op de Europese beurzen blijft de aandacht vrijdag onder meer uitgaan naar Apple en zijn vele toeleveranciers. Het grote Amerikaanse techconcern zag in de afgelopen twee dagen bijna 200 miljard dollar aan beurswaarde verdampen door berichten dat China het gebruik van iPhones door overheidsmedewerkers en ook bij staatsbedrijven wil gaan verbieden. Apple haalt een groot deel van zijn omzet uit China. Ook worden in het land veel iPhones gemaakt.

Beleggers houden ook de G20-top in de gaten, die dit weekend wordt gehouden in de Indiase hoofdstad New Delhi. Klimaatverandering is een belangrijk thema tijdens de top van de grootste economie├źn. Landen komen daar naar verwachting met nieuwe klimaatbeloften, in aanloop naar de grote VN-klimaattop in Dubai op 30 november. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve later deze maand.

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijdag licht hoger te beginnen, na de verliesbeurt een dag eerder. Vooral de chipbedrijven ASML, Besi en ASMI moesten het donderdag ontgelden. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen.

De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag verliezen zien. De Nikkei in Tokio ging 1,2 procent lager het weekeinde in na een neerwaartse bijstelling van de economische groei van Japan in het tweede kwartaal. In Hongkong was de beurs gesloten vanwege de hevige regenval in de stad. Een week geleden bleef de beurs in Hongkong ook al dicht. Toen werd de stad geteisterd door tyfoon Saolo. De hoofdindex in Shanghai verloor 0,2 procent.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Heineken. Topman Dolf van den Brink van de bierbrouwer sprak tijdens een conferentie van de Britse bank Barclays over een “heftige” zomer in Europa, waarin de regen in juli en augustus “heviger was” dan het bedrijf had verwacht. Volgens analist Fernand de Boer van Degroof Petercam bleef de topman ook voorzichtig over de markten in Vietnam en Nigeria. Die voorzichtige toon gold volgens hem ook voor de Europese markt vanwege het regenachtige weer.

ASML zal mogelijk bewegen op de omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipmaker, een belangrijke klant van de Nederlandse chipmachinefabrikant, zag de omzet in augustus stijgen.

De euro was 1,0723 dollar waard, tegen 1,0706 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 86,33 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 89,47 dollar per vat.