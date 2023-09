Curator: partijen hebben interesse doorstart Holland Norway Lines

Meerdere partijen tonen interesse in een overname van de failliete rederij Holland Norway Lines voor een doorstart, meldt curator Hans Silvius vrijdag. Gesprekken hierover zijn momenteel volgens hem gaande. Hoe groot de kans op een overname is, kan hij niet zeggen. “Het kan alle kanten op gaan.”

Holland Norway Lines bracht mensen met een ferry naar Noorwegen, eerst vanuit de Eemshaven in de provincie Groningen en sinds afgelopen juni vanuit het Duitse Emden, net over de grens. Volgens de rederij ontstonden financiƫle problemen nadat de ferry niet meer mocht vertrekken uit de Eemshaven. Die verplaatsing zorgde voor veel annuleringen en omboekingen. Maandag werd bekend dat Holland Norway Lines failliet is verklaard. Silvius wil niet kwijt met welke en hoeveel partijen hij nu in gesprek is over een mogelijke doorstart.

Het is nog altijd niet duidelijk of gedupeerde reizigers hun geld terugkrijgen. Eerder meldde Silvius dat dit ongeveer 75.000 mensen zijn.

Compensatie hangt onder meer af van bij welk dochterbedrijf van Holland Norway Lines mensen hebben geboekt. Passagiers die bij dochterbedrijf HNL Travel hebben geboekt, krijgen volgens de curator mogelijk geld terug van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Deze dochter is inmiddels ook bankroet. SGR keert ticketkosten uit aan klanten van failliete leden, maar binnen Holland Norway Lines is alleen HNL Travel lid van dit fonds. Volgens Silvius lopen nu gesprekken met SGR over welk gedeelte van de schade het fonds overneemt.