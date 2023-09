Koerssprong wapenfabrikant Smith & Wesson op Wall Street

Smith & Wesson Brands maakte vrijdag een koerssprong van 23 procent op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse wapenfabrikant profiteerde van een sterke vraag naar zijn vuurwapens. De verkopen en winst in het afgelopen kwartaal vielen daardoor hoger uit dan beleggers en analisten hadden verwacht. Topman Mark Smith verklaarde zeer tevreden te zijn met de resultaten en de sterke vraag van consumenten naar de wapens van het bedrijf.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig. De vrees dat de Amerikaanse Federal Reserve later deze maand de rente mogelijk toch verder zal gaan verhogen, laaide deze week namelijk weer op. Op de markten wordt gehoopt op een rentepauze, maar die hoop is afgenomen door de aanhoudende kracht van de grootste economie van het land en de vrees dat de hogere olieprijzen de inflatie verder zullen aanjagen. De beleidsmakers van de Fed vergaderen op 19 en 20 september over de rente en volgende week komen er nog nieuwe inflatiecijfers naar buiten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent op 34.518 punten. De brede S&P 500 klom 0,3 procent tot 4463 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,5 procent tot 13.811 punten. Ondanks die winsten koersen de drie hoofdgraadmeters af op een weekverlies.

Apple steeg 0,9 procent. Het grote Amerikaanse techconcern zag in de afgelopen twee dagen bijna 200 miljard dollar aan beurswaarde verdampen door berichten dat China het gebruik van iPhones door overheidsmedewerkers en ook bij staatsbedrijven wil gaan verbieden. Volgens analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley zou een dergelijk verbod op zijn hoogst leiden tot een omzetverlies van 4 procent voor Apple en is de recente koersdaling “overdreven”. Analisten van JPMorgan verlaagden daarentegen het koersdoel voor het aandeel vanwege de risico’s van het Chinese verbod.

DocuSign verloor 0,8 procent, ondanks dat het bedrijf zijn omzetverwachting voor het hele jaar verhoogde. Ook boekte het bedrijf, dat elektronische ondertekening van overeenkomsten mogelijk maakt, het afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht.

First Solar klom 3,6 procent. Verschillende analisten hebben hun koersdoelen voor het aandeel verhoogd na de beleggersdag van de producent van zonnepanelen.

De euro was 1,0717 dollar waard, tegen 1,0706 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 87,20 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 90,35 dollar per vat.