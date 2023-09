Minister Yellen wil bij G20 meer middelen voor IMF en Wereldbank

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen zal op de G20-top in New Delhi aandringen op meer financiële middelen voor het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank om armere landen te helpen met uitdagingen zoals armoede, gezondheidszorg, de energietransitie en de impact van klimaatverandering. Ze verklaarde binnen de G20 te zullen zoeken naar steun van andere landen hiervoor.

Yellen zal op de top in de Indiase hoofdstad ook opnieuw aandringen op meer schuldenverlichting voor arme landen. Ze stelde dat er afgelopen jaar al veel vooruitgang is geboekt met de aanpak van crises in de wereld, waaronder schulden en de gevolgen van klimaatverandering, maar dat dus wel meer nodig is om het IMF en de Wereldbank extra mogelijkheden te geven.

De regering van president Joe Biden heeft het Congres al gevraagd om meer geld voor de Wereldbank die arme landen bijvoorbeeld helpt door goedkope kredieten te verstrekken. Hij hoopt dat dit andere landen zal stimuleren om hetzelfde te doen. Biden zal ook aanwezig zijn op de G20-vergadering.

Yellen zei verder ook verrast te zijn over de kracht en weerbaarheid van de wereldeconomie. In China gaat het volgens Yellen wel minder goed, maar volgens haar heeft Beijing voldoende beleidsruimte om de economische uitdagingen in het land aan te pakken.

Het belangrijkste dat uiteindelijk gedaan kan worden voor de wereldeconomie is volgens Yellen dat Rusland een einde maakt aan zijn “brute oorlog” in Oekraïne. Meer financiële steun voor Oekraïne staat eveneens op het programma van de G20-top, aldus de minister.