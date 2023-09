Philips eindigt als hekkensluiter in licht lagere AEX

Philips is op de laatste dag van de beursweek onderaan de AEX-index geƫindigd met een verlies van 2,2 procent. Het medisch-technologisch concern bracht donderdag naar buiten een akkoord te hebben bereikt over schadevergoedingen voor klanten in de Verenigde Staten. Aanleiding zijn de defecte slaapapneu-apparaten, waarvan isolerend schuim kon afbrokkelen.

Philips maakte in 2021 bekend om die reden miljoenen apparaten wereldwijd te moeten terugroepen. Het bedrijf gaat gedupeerde Amerikaanse klanten nu minstens 448 miljoen euro aan vergoedingen betalen. De hoogte van het bedrag hangt onder andere af van het type apparaat. Begin dit jaar zette het bedrijf al 575 miljoen euro apart voor de geschatte kosten van deze schikking.

Verder bleef de stemming op het Damrak voorzichtig. Beleggers wachten op de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve. De vergadering van de ECB staat volgende week donderdag op de planning, waarbij verwacht wordt dat het rentetarief voor de tiende keer op rij zal worden verhoogd. Beleidsmakers van de Fed komen een week later bijeen. De hoop dat de Amerikaanse centrale bank zou stoppen met het verhogen van de rente nam deze week af, onder meer door de vrees dat hogere olieprijzen die inflatie verder zullen opdrijven.

De AEX-index stond aan het einde van de handelsdag 0,1 procent lager op 739,09 punten. De Midkap sloot 0,2 procent lager op 852,43 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,6 procent.

Heineken steeg 0,6 procent in de hoofdindex op Beursplein 5. Topman Dolf van den Brink van de bierbrouwer sprak donderdag tijdens een conferentie van de Britse bank Barclays over een “heftige” zomer in Europa, waarin de regen in juli en augustus “heviger was” dan het bedrijf had verwacht.

In de MidKap daalde Air France-KLM 1,3 procent. Vakbonden hebben KLM donderdag een ultimatum gesteld. Gaat de luchtvaartmaatschappij niet in op hun eisen, dan legt het grondpersoneel van KLM het werk neer. De partijen kunnen het niet eens worden over afspraken voor een nieuwe cao voor circa 15.000 grondmedewerkers.

De euro was 1,0715 dollar waard, tegen 1,0706 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 87,65 dollar. Brentolie werd ook 0,9 procent duurder, op 90,75 dollar per vat.