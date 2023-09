Philips en Shell onderaan in nipt hogere AEX

Philips en Shell waren vrijdag de grootste dalers in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. Philips ging opnieuw licht omlaag en verloor 0,7 procent. Het medisch-technologische bedrijf liet donderdag weten een akkoord te hebben bereikt over schadevergoedingen voor klanten in de Verenigde Staten die apparaten tegen slaapapneu gebruikten die defect bleken te zijn. Philips betaalt hen minstens 448 miljoen euro aan vergoedingen. Olie- en gasconcern Shell daalde 0,5 procent.

De algehele stemming op de beursvloeren bleef voorzichtig in afwachting van de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve later deze maand. De ECB vergadert volgende week donderdag over de rente, waarbij de kans groot is dat het rentetarief voor de tiende keer op rij zal worden verhoogd.

De beleidsmakers van de Fed komen op 19 en 20 september bijeen. Op de markten wordt gehoopt dat de Amerikaanse centrale bank de rente dan niet verder zal gaan verhogen, maar die hoop nam deze week wel af door de aanhoudende kracht van de grootste economie van het land en de angst dat de hogere olieprijzen de inflatie verder zullen aanjagen.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 740,71 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 855,60 punten. Parijs steeg 0,3 procent na een onverwachte stijging van de Franse industriƫle productie. Londen won ook 0,3 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,2 procent. In Duitsland kwam de inflatie in augustus uit op 6,1 procent. Dat was conform een eerdere raming.

ASML klom 0,1 procent. De Taiwanese chipmaker TSMC, een belangrijke klant van de chipmachinefabrikant, zag de omzet in augustus stijgen. Besi won 0,6 procent en ASMI verloor 0,2 procent.

Ook Heineken (plus 0,7 procent) bleef in de belangstelling staan. Topman Dolf van den Brink van de bierbrouwer sprak donderdag tijdens een conferentie van de Britse bank Barclays over een “heftige” zomer in Europa, waarin de regen in juli en augustus “heviger was” dan het bedrijf had verwacht.

Apple daalde 0,1 procent in Frankfurt. Het Amerikaanse techconcern zag de afgelopen twee dagen bijna 200 miljard dollar aan beurswaarde verdampen door berichten dat China het gebruik van iPhones door ambtenaren en ook bij staatsbedrijven wil gaan verbieden.

De euro was 1,0714 dollar waard, tegen 1,0706 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 86,45 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 89,61 dollar per vat.