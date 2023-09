X daagt staat Californië voor de rechter om moderatiewetgeving

Socialmediaplatform X, het voormalige Twitter, heeft de staat Californië aangeklaagd. Aanleiding is een nieuwe wet die socialemediabedrijven verplicht om uit te leggen hoe zij de berichten op hun platforms modereren. Volgens X worden socialmediaplatforms daarmee echter onder druk gezet “om bepaalde grondwettelijk beschermde inhoud die door de staat als problematisch wordt beschouwd te elimineren”, aldus de aanklacht.

De wet waar het om gaat werd vorig jaar ondertekend. Gouverneur van Californië Gaven Newsom gaf bij de ondertekening aan dat deze juist bedoeld was voor de bescherming van vrijheid van meningsuiting. Zo zou het publiek worden beschermd door socialmediabedrijven transparant te laten zijn over hoe zij desinformatie, intimidatie en extremisme aanpakken.

Miljardair Elon Musk nam het toenmalige Twitter in oktober vorig jaar over. Sindsdien heeft hij flink gesneden in de kosten van het bedrijf, waarbij een groot deel van het personeel werd ontslagen. Onder hen bevonden zich relatief veel moderators die zich bezighielden met het uitbannen van haatberichten. X zegt zich daarentegen juist in te zetten voor de vrijheid van de gebruikers van het sociale medium.