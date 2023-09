Amac rekent op verkoophausse na onthulling nieuwe iPhone

De Nederlandse keten voor Apple-producten Amac rekent komende weken op een verkoophausse, omdat Apple dinsdag zijn jaarlijkse event houdt waarop de nieuwe iPhone wordt gepresenteerd. Volgens topman Ed Bindels waren er afgelopen jaren na deze ‘keynote’ ook telkens duizenden extra bestellingen. Dat komt neer op meer dan een verdubbeling van de verkopen, afgezet tegen normale weken.

Een precieze verkoopverwachting durft Bindels nog niet te geven, al rekent hij voor heel dit jaar wel op meer verkopen dan vorig jaar. Hoe alles precies uitpakt, hangt volgens de ketendirecteur ook af van wat Apple dit keer naar buiten brengt. “Bijvoorbeeld wat voor camera er precies in de nieuwe iPhone zit.” Bindels rekent ook nog wel op vernieuwingen voor de Apple Watch, die bij Amac volgens hem ook goed verkoopt.

Wat er daadwerkelijk is veranderd ten opzichte van de vorige iPhone blijft tot het laatste moment geheim, ook voor Amac dat inmiddels vijftig vestigingen in Nederland telt. Zoals altijd gaan er wel geruchten rond. Een van de belangrijkste veranderingen aan de iPhone 15 is dat deze telefoon voor het eerst wordt voorzien van een USB-C-poort om de telefoon op te laden, legt Bindels uit. Die verandering is volgens hem een gevolg van nieuwe Europese regelgeving. Maar deze ‘nieuwe’ manier van opladen betekent wel een grote verandering voor Apple, aldus Bindels.

Mogelijk komt Apple ook nog met verrassingen, oppert de Amac-topman. Voor het Amerikaanse techconcern staat er tijdens het Apple-event veel op het spel. De iPhone is het belangrijkste product van het bedrijf, maar de verkoop van smartphones staat onder druk door de hoge inflatie. Daardoor zijn mensen voorzichtiger met het uitgeven van geld. De wereldwijde omzet van Apple ging de voorbije drie kwartalen omlaag.

Bij Amac lieten de verkopen volgens de laatste cijfers, die gaan tot en met maart, nog wel een stijging zien. Met het voorbijgaan van de coronapandemie in Nederland zag Amac een aanzienlijk deel van de verkoop verder verschuiven van de website naar de winkelstraat. Met de keten zet Bindels ook in op vernieuwingen voor de winkels. Daarnaast opent hij volgend jaar naar eigen zeggen het grootste Apple-museum van Europa in Utrecht.