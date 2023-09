Bandenfabrikant Goodyear kondigt grote reorganisatie aan

Bandenfabrikant Goodyear gaat in Europa, het Midden-Oosten en Afrika zo’n 1200 banen schrappen. Op die manier wil het Amerikaanse concern de kosten “aanzienlijk” terugdringen.

Het 125 jaar oude bedrijf is ook actief vanuit Nederland, met een vestiging in Tilburg. Het is niet direct duidelijk wat de ingreep van Goodyear voor die afdeling betekent.

Nu laat Goodyear nog niet veel los over al zijn plannen. Het bedrijf zegt beleggers waarschijnlijk in het vierde kwartaal nader in te lichten. Tegelijkertijd zou Goodyear ook weer vijfhonderd nieuwe banen creƫren, waardoor het totale personeelsbestand per saldo met 15 procent terugloopt.

De stap van de onderneming volgt op openlijke kritiek van de activistische investeerder Elliott Investment Management. Die klaagde in mei over wanbeleid bij Goodyear. De onderneming zou daardoor achterop raken bij rivalen Michelin en Bridgestone.

Elliott heeft een belang van 10 procent in het bandenbedrijf en heeft dus behoorlijk wat invloed. De firma drong er bij Goodyear ook op aan om activiteiten tegen het licht te houden en winkels te gaan afstoten.

Begin dit jaar maakte Goodyear al bekend wereldwijd vijfhonderd banen te schrappen. Het bedrijf reageerde met die ontslagronde op de sterk gestegen kosten voor energie en personeel. Door de hoge inflatie vervingen autobezitters ook minder vaak hun banden, wat vooral op de Europese markt voor slechtere resultaten zorgde.