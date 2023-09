Krant: kinderen Berlusconi dicht bij deal over zakenimperium vader

De vijf kinderen van de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi zijn dicht bij het bereiken van een akkoord over de verdeling van het zakenimperium van hun vader, waarvan de waarde wordt geschat op zo’n 7 miljard euro. Dat schrijft de krant Corriere della Sera, die erbij vermeldt dat de erfgenamen het testament van de dit jaar overleden Berlusconi aanvaarden zonder speciale beneficiaire aanvaarding.

Dit bekent dat de kinderen daardoor nog wel het risico lopen later met eventuele schulden van de overleden miljardair te maken te krijgen. Maar dat risico nemen ze volgens de krant voor lief omdat dat dit het proces van de verdeling van alle zakelijke belangen en de villa’s en jachten van Berlusconi zou versnellen.

Het zakenimperium, met daarin ook Berlusconi’s media- en communicatieconcern MFE, is ondergebracht in de houdstermaatschappij Fininvest. Sinds juni staat Berlusconi’s oudste dochter Marina daar aan het roer. Zij en broer Pier Silvio breiden door het testament van hun vader hun belang in het familiebedrijf uit tot 53 procent, terwijl de jongste dochters Barbara en Eleonora en de jongste zoon Luigi de rest krijgen.

MFE, voorheen bekend als Mediaset, domineert de markt voor tv-reclame in Italiƫ met een marktaandeel van meer dan 40 procent. Fininvest heeft ook nog een meerderheidsbelang in uitgeverij Arnoldo Mondadori Editore. Verder zit het concern onder meer in de financiƫle dienstverlener Banca Mediolanum en is het eigenaar van voetbalclub AC Monza.

De Italiaanse krant schat verder dat de totale waarde van Berlusconi’s villa’s 600 miljoen tot 700 miljoen euro bedraagt. Daarvan krijgen de kinderen ook hun deel. Eerder bleek al dat Berlusconi zowel aan zijn 53 jaar jongere partner Marta Fascina als aan zijn 73-jarige broer Paolo Berlusconi 100 miljoen euro had nagelaten. Voor een politieke bondgenoot, Marcello Dell’Utri, die ooit nog werd veroordeeld voor banden met criminele organisaties, zou de excentrieke politicus daarnaast 30 miljoen euro hebben gereserveerd.