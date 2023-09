VanMoof probeerde voor faillissement Amerikaanse tak te verkopen

E-bikemaker VanMoof heeft vlak voor zijn faillissement nog geprobeerd om zijn Amerikaanse dochterbedrijf te verkopen. Zo had het bedrijf geld willen ophalen om een bankroet te voorkomen. Dit komt naar voren uit het eerste faillissementsverslag van de curatoren van VanMoof, waarover Het Financieele Dagblad zaterdag ook schreef.

Het Amsterdamse merk was begin vorig jaar al in zwaar weer gekomen, stellen de curatoren. Dat kwam onder meer door problemen met de levering van onderdelen. Ook kampte VanMoof met vertraging bij de lancering van twee nieuwe e-bikemodellen en technische problemen met twee bestaande e-bikemodellen.

In de tussentijd probeerde de directie van het bedrijf extra financiering te vinden en kosten te besparen. Toch kon niet worden voorkomen dat het bedrijf in juli faillissement moest aanvragen.

Vervolgens was het aan de curatoren om naar een doorstartmogelijkheid te zoeken. Aanvankelijk leek er veel interesse. Met wel 114 potentiĆ«le kopers is contact geweest. Maar veel partijen haakten af, toen ze begrepen dat er een “aanzienlijke investering” nodig was om het zwaar verlieslatende VanMoof er weer bovenop te krijgen.

Uiteindelijk is VanMoof overgenomen door e-stepfabrikant Lavoie van het Britse McLaren. Vakbond CNV sprak van een “dramadoorstart”, omdat deze gepaard ging met een groot verlies van banen. Zo werkten er voorheen zo’n zevenhonderd medewerkers bij VanMoof, maar de e-stepmaker dacht maar met vijftig tot zestig mensen van VanMoof verder te gaan.

Veel schuldeisers zien hun geld waarschijnlijk nooit meer terug, waarschuwde een van de curatoren eerder al. Volgens het faillissementsverslag zijn nog niet alle schulden bekend. Ook is nog niet duidelijk hoeveel de vordering van de pandhouder, de grootste schuldeiser, precies bedraagt. Nu wordt die geraamd op ongeveer 80 miljoen euro. In totaal zijn er honderden schuldeisers. De vordering van de Belastingdienst bedraagt bijna 10 miljoen euro.