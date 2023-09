Media: Italië laat China weten uit Nieuwe Zijderoute te stappen

Premier Giorgia Meloni van Italië heeft haar Chinese ambtgenoot Li Qiang laten weten dat haar land uit de zogeheten Nieuwe Zijderoute stapt. Als alternatief voor dat omstreden infrastructuurproject heeft ze beloofd een negentien jaar oud strategisch partnerschap met China nieuw leven in te blazen, melden Italiaanse media.

Italië nam sinds 2019 deel aan de Nieuwe Zijderoute, die formeel het Belt and Road Initiative (Gordel- en Weginitiatief) heet. China investeert miljarden in de aanleg van wegen, spoor en andere infrastructuur om de handel tussen Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika te stimuleren.

Maar de samenwerking tussen EU-lidstaat Italië en China was vanaf het begin al moeizaam vanwege zorgen over de groeiende Chinese geopolitieke invloed. Ook zou China veel meer voordeel hebben bij het initiatief dan Italië.

Meloni heeft Li aan de zijlijn van de G20-top in India laten weten dat Italië de deal om mee te werken aan het project niet zal verlengen, melden onder andere persbureau ANSA en Corriere della Sera op basis van ingewijden. Li zou nog wel hebben geprobeerd Italië over te halen mee te blijven doen. Desondanks schrijven Italiaanse media dat het gesprek tussen de twee goed verliep. Daarbij zou ook hebben geholpen dat Meloni beloofde zich maximaal in te spannen voor het onderhouden van economische en politieke banden die beide landen ten goede komen. Ook benadrukte ze dat Italië het besluit om uit het infrastructuurproject te stappen niet onder druk van de Verenigde Staten heeft genomen.

Onlangs zei de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, dat de deelname aan de Nieuwe Zijderoute nog maar weinig heeft opgeleverd. De handel tussen Italië en China is volgens hem niet zo sterk verbeterd als verwacht.