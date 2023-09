Meloni: nog geen besluit genomen over Nieuwe Zijderoute

Italië heeft nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van zijn deelname aan de Nieuwe Zijderoute, een groot infrastructuurproject van China waar het Europese land nu nog aan meedoet. Die samenwerking is omstreden vanwege de invloed die China daarmee zou winnen op geopolitiek vlak.

Eerder meldden Italiaanse media dat premier Giorgia Meloni in de marges van de G20-top in India haar Chinese ambtgenoot Li Qiang had gezegd uit de Nieuwe Zijderoute te stappen. Maar in een persconferentie zei Meloni dat de definitieve beslissing nog op zich laat wachten. Tegelijkertijd verklaarde ze dat een eventuele Italiaanse terugtrekking “de relaties met China niet zou compromitteren”.

Italië stapte in 2019 als eerste grote westerse economie in de Nieuwe Zijderoute, die formeel het Belt and Road Initiative (Gordel- en Weginitiatief) heet. China investeert miljarden in de aanleg van wegen, spoor en andere infrastructuur om de handel tussen Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika te stimuleren.

Eerder deze maand zei de Italiaanse minister voor Buitenlandse Zaken, Antonio Tajani, dat de handel tussen Italië en China niet zo sterk is verbeterd als gehoopt. Meloni zegt nu de voor- en nadelen te evalueren. De deelname van Italië wordt in maart volgend jaar automatisch verlengd, tenzij de regering van Giorgia Meloni die voor het einde van dit jaar beëindigt.