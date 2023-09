AEX koerst af op positief begin belangrijke ECB-week

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een licht positief begin van de nieuwe beursweek. Beleggers kijken deze week vooral uit naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Het belooft een spannende vergadering te worden. De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd, maar een tiende verhoging is volgens de Nederlandse centralebankpresident Klaas Knot geen uitgemaakte zaak. Het besluit van de bestuurders tijdens de vergadering op 14 september zal volgens hem “kantje boord” zijn.

In dat opzicht zullen ook de nieuwe ramingen van de Europese Commissie veel aandacht krijgen. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie komt maandag met prognoses voor de groei en inflatie in het landenblok en in de afzonderlijke lidstaten. Uit de Verenigde Staten komen woensdag nieuwe inflatiegegevens. Die zullen waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente opnieuw zal gaan verhogen of een rentepauze zal houden.

De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent lager. De Japanse centralebankpresident Kazuo Ueda zei in een interview met de Japanse krant Yomiuri dat de centrale bank “stilletjes aan” afscheid zal nemen van het zeer ruime monetaire beleid, waarmee een einde lijkt te komen aan de historisch lage rentetarieven in het land.

In Hongkong, waar de handel weer werd hervat na de zware regenval van afgelopen vrijdag, noteerde de Hang Seng-index 0,9 procent in de min. Alibaba zakte ruim 3 procent. Beleggers schrokken van het verrassende vertrek van oud-topman Daniel Zhang. Zhang zou maandag officieel de leiding nemen over de belangrijke clouddivisie van het concern dat een grote herstructurering ondergaat. Alibaba gaf geen reden voor zijn vertrek.

De beurs in Shanghai klom 1 procent dankzij meevallende inflatiecijfers. In China bleek dat de consumentenprijzen vorige maand licht zijn gestegen. Daarmee komt het land al na een maand uit een korte periode met zogeheten deflatie. Volgens kenners kan dat erop wijzen dat China de ergste hapering van zijn economische herstel na de coronapandemie achter de rug heeft.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd. De AEX daalde 0,1 procent tot 739,09 punten. Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,6 procent. De euro was 1,0729 dollar waard, tegen 1,0715 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 87,16 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 90,60 dollar per vat.