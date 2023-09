Grote order Boeing door Vietnam Airlines bij bezoek Biden

Luchtvaartmaatschappij Vietnam Airlines heeft een order geplaatst bij Boeing voor vijftig vliegtuigen van het type 737 MAX tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Vietnam. Met de bestelling is een waarde gemoeid van meerdere miljarden dollars.

De order is een opsteker voor Boeing omdat de 737 MAX lang aan de grond moest blijven na twee ongevallen in korte tijd. Inmiddels is Boeing de productie van het type aan het opvoeren, al werd vorige week wel bekend dat er een probleem is bij een toeleverancier van de vliegtuigbouwer waardoor de productie wordt gehinderd.

Het Witte Huis liet weten dat de deal beide landen helpt. Zo zorgt de order voor werkgelegenheid in de Verenigde Staten en helpen de vliegtuigen bij de groei van de reisindustrie in Vietnam. Biden wil met het bezoek de banden tussen de VS en Vietnam aanhalen. Het is voor het eerst dat hij een bezoek brengt aan het Aziatische land.

Vietnam Airlines wil met de nieuwe Boeings verouderde toestellen vervangen. De Vietnamese budgetvlieger VietJet Aviation zou tijdens het bezoek van Biden ook een eerdere deal willen bevestigen voor tweehonderd 737 MAX-toestellen van Boeing en nieuwe vliegtuigen in ontvangst gaan nemen.

Bij het bezoek van Biden werden ook andere zakelijke investeringsovereenkomsten voor Vietnam gesloten, waaronder door de Amerikaanse technologie- en chipbedrijven Synopsys, Amkor Technology, Nvidia, Microsoft en Marvell.