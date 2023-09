LTO-voorzitter overweegt overstap naar partij Omtzigt

Sjaak van der Tak, voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), overweegt om over te stappen naar de partij van Pieter Omtzigt. “Er is contact geweest. Ik ben voortdurend aan het denken en ik zie graag zijn verkiezingsprogramma tegemoet”, zegt hij op NPO Radio 1.

Van der Tak zegt niet wanneer hij een besluit neemt over een eventuele overstap.

De kandidatenlijst voor de nieuwe partij van Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract (NSC), moet nog verschijnen. Een aantal oud-CDA’ers hebben zich al bij Omtzigt aangesloten, onder wie Eddy van Hijum, die CDA-gedeputeerde in Overijssel was en Hein Pieper, dijkgraaf van het waterschap Rijn en IJssel en ex-Tweede Kamerlid namens het CDA. Die laatste is nu voorzitter van NSC.