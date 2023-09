Marokko: vergaderingen IMF en Wereldbank in Marrakech gaan door

De jaarlijkse vergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank vinden volgende maand gewoon plaats in het Marokkaanse Marrakech, ondanks de aardbeving in die regio. Dit melden lokale ambtenaren die betrokken zijn bij de voorbereidingen maandag. De vergaderingen horen bij de belangrijkste topconferenties in de financiële wereld, jaarlijks komen 10.000 mensen uit veel verschillende landen erop af.

Volgende maand wordt de eerste keer in vijftig jaar dat beide organisaties hun jaarvergaderingen in een Afrikaans land houden. Marokko heeft er al miljoenen dollars in geïnvesteerd, onder meer in een gebouw van 450.000 vierkante meter speciaal voor deze twee bijeenkomsten. Het gebouw heeft geen schade opgelopen door de aardbeving. Volgens Marokkaanse ambtenaren zijn de meeste hotels in Marrakech veilig.

Zondag hebben het IMF en de Wereldbank samen met enkele wereldleiders financiële hulp beloofd aan Marokko vanwege de aardbeving. Bij de ramp zijn inmiddels zeker 2681 mensen om het leven gekomen. Het aantal gewonden wordt geschat op ruim 2500.