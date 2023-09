Oud-topman Alibaba stapt op als baas cloudtak van het bedrijf

Het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba heeft het vertrek aangekondigd van voormalig topman Daniel Zhang. Het vertrek komt als een verrassing. Zhang zou maandag officieel de leiding nemen over de belangrijke clouddivisie van het concern dat een grote herstructurering ondergaat. Alibaba gaf geen reden voor zijn vertrek.

Het in Hangzhou gevestigde Alibaba is een van China’s meest vooraanstaande technologiebedrijven, met activiteiten op het gebied van cloud computing, e-commerce, logistiek, media en entertainment, en kunstmatige intelligentie (AI). Na jaren van turbulentie in de Chinese technologiesector kondigde Alibaba onder leiding van Zhang in maart dit jaar de grootste herstructurering in zijn geschiedenis aan. Het bedrijf splitst zich op in zes onderdelen, die afzonderlijk naar de beurs worden gebracht. Zhang zou daarbij zelf de leiding nemen over de cloudtak.

In juni stond Zhang al zijn dubbele rol van topman en voorzitter van Alibaba af aan respectievelijk Eddie Wu en Joseph Tsai. Wu en Tsai zijn naaste vertrouwelingen van Alibaba-medeoprichter Jack Ma, met wie zij samen in 1999 het bedrijf oprichtten. De plannen om de cloudtak apart naar de beurs te brengen zullen volgens het bedrijf “onder een nieuw te benoemen management” worden voortgezet. Zhang zal wel deel blijven uitmaken van Alibaba en zal het nieuw opgerichte technologie-investeringsfonds van 1 miljard dollar van het bedrijf gaan leiden.