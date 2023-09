Prosus op kop in licht hogere AEX, Adyen onderaan

De AEX-index op het Damrak ging maandag licht omhoog onder aanvoering van Prosus. De techinvesteerder kreeg er 1,7 procent bij. Betaalbedrijf Adyen stond onderaan met een verlies van 0,4 procent. De algehele stemming op de beurzen was gematigd positief. Beleggers kijken deze week vooral uit naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag.

Het belooft een spannende vergadering te worden. De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd, maar een tiende verhoging is volgens de Nederlandse centralebankpresident Klaas Knot geen uitgemaakte zaak. Het besluit van de bestuurders tijdens de vergadering op 14 september zal volgens hem “kantje boord” zijn.

In dat kader kunnen ook de nieuwe ramingen van de Europese Commissie op aandacht rekenen. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie komt later op de dag met prognoses voor de groei en inflatie in het landenblok en in de afzonderlijke lidstaten. Uit de Verenigde Staten komen woensdag nieuwe inflatiegegevens. Die zullen waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente opnieuw zal gaan verhogen of een rentepauze zal houden.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 742,90 punten. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 856,78 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent.

ArcelorMittal klom 1,3 procent. Het staalconcern profiteerde van meevallende Chinese inflatiecijfers. Volgens kenners kan dat erop wijzen dat China de ergste hapering van zijn economische herstel na de coronapandemie achter de rug heeft. Dat kan goed uitpakken voor de Chinese vraag naar staal.

IMCD won 0,1 procent. Analisten van Kepler Cheuvreux verlaagden het koersdoel voor de chemicaliƫndistributeur. Het koopadvies bleef wel gehandhaafd. In de MidKap stond postkluisjesbedrijf InPost bovenaan met een plus van ruim 2 procent. Logistiek vastgoedbedrijf CTP volgde met een winst van 1,9 procent en roestvrijstaalmaker Aperam won 1,3 procent. Tankopslagbedrijf Vopak en Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway waren de enige dalers, met minnen van 0,6 en 0,1 procent.

De euro was 1,0731 dollar waard, tegen 1,0715 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 87,10 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 90,53 dollar per vat.