Reorganisatie betaalbedrijf Mollie treft zo’n 8 procent personeel

De reorganisatie bij betalingsbedrijf Mollie zal gevolgen hebben voor maximaal 8 procent van de medewerkers van de onderneming. Hierover vindt overleg plaats met de desbetreffende medewerkers, verklaart Mollie desgevraagd aan het ANP.

Het Financieele Dagblad meldde zondag dat Mollie na jaren van ongebreidelde groei moet reorganiseren en in zijn personeelsbestand gaat snijden. Oprichter en grootaandeelhouder Adriaan Mol van Mollie bevestigde de ingreep tegen de krant. Volgens hem heeft het bedrijf in korte tijd te veel mensen aangenomen en was het niet meer efficiënt. De achthonderd personeelsleden van Mollie zijn volgens hem ongeveer anderhalve week geleden op de hoogte gesteld van de reorganisatie. Het zou volgens Mol gaan om een relatief kleine ingreep, waarbij minder dan 10 procent van het personeel moet vrezen voor zijn baan.

Mollie zegt verschillende organisatieveranderingen door te voeren. Zo wordt het Centre of Excellence in Maastricht uitgebouwd met een aantal functies van het hoofdkantoor in Amsterdam. In Maastricht komen ook vacatures voor nieuwe functies open te staan. Daarnaast wordt de organisatiestructuur aangepast om een nog klantgerichtere aanpak te kunnen hanteren. De veranderingen zijn volgens Mollie in lijn met de strategie die eerder dit jaar werd aangekondigd toen Koen Köppen werd aangesteld als nieuwe topman.

Het in 2004 opgerichte Mollie, dat software voor betalingssystemen levert aan winkeliers en webshops, haalde in de afgelopen jaren veel geld op bij grote investeringsfondsen als Blackstone, EQT en General Atlantic. In 2021 haalde het bedrijf bij een derde grote investeringsronde nog 665 miljoen euro op. Daarmee kwam de totale waarde van het bedrijf destijds uit op 5,4 miljard euro. Dat was echter op het hoogtepunt van de markt. Eerder dit jaar meldde persbureau Bloomberg dat Blackstone de waarde van Mollie nu 60 procent lager inschat.