Tesla en Qualcomm flink hoger op positief Wall Street

Tesla en Qualcomm behoorden maandag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Autofabrikant Tesla profiteerde van een koopadvies door Morgan Stanley. Volgens de kenners van de zakenbank zal Tesla in de toekomst flink profiteren van zijn Dojo-supercomputer, die nieuwe markten voor het bedrijf kan openen. Die supercomputer is ontworpen om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken bij het trainen van de systemen om voertuigen zelf te kunnen laten rijden. Het aandeel won 5,8 procent.

Qualcomm werd 3,6 procent meer waard. De chipfabrikant kondigde aan de iPhones van Apple tot in 2026 te blijven voorzien van zijn 5G-modems. Eerder liet het bedrijf nog weten dat Apple naar verwachting in 2024 zou starten met het gebruik van zijn eigen 5G-modems.

Ook Apple (plus 1 procent) zelf bleef in de belangstelling staan. Het techconcern onthult dinsdag op zijn jaarlijkse evenement een nieuwe iPhone en mogelijk nog andere nieuwe producten. Vorige week verloor Apple nog fors aan waarde op de beurs in New York, onder andere door mediaberichten dat Chinese overheidsinstellingen de iPhone verbieden op het werk.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens positief. Beleggers kijken vooral uit naar de nieuwe inflatiegegevens, die woensdag op het programma staan. Die zullen waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente opnieuw zal gaan verhogen of een rentepauze zal houden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 34.751 punten. De brede S&P 500 klom 0,6 procent tot 4485 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,8 procent omhoog tot 13.864 punten. Voorafgaand aan de opening werd een minuut stilte gehouden op de beursvloeren in New York ter herdenking van de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in 2001.

Boeing won 1 procent. Luchtvaartmaatschappij Vietnam Airlines heeft een order geplaatst bij Boeing voor vijftig vliegtuigen van het type 737 MAX tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Vietnam. Met de bestelling is een waarde gemoeid van meerdere miljarden dollars.

Oracle noteerde vrijwel onveranderd. Het Amerikaanse softwareconcern komt na de slotbel op Wall Street met zijn resultaten naar buiten. Het aandeel is dit jaar al zo’n 50 procent in waarde gestegen door het optimisme over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).