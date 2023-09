Tesla maakt koerssprong van 10 procent op positief Wall Street

Autofabrikant Tesla eindigde maandag als een van de grotere winnaars op een verder positief Wall Street. Het aandeel stond ruim 10 procent hoger na een gunstig rapport over het bedrijf van Morgan Stanley.

Volgens de kenners van de zakenbank zal Tesla in de toekomst flink profiteren van zijn Dojo-supercomputer, die nieuwe markten voor het bedrijf kan openen. Die supercomputer is ontworpen om enorme hoeveelheden gegevens te verwerken bij het trainen van de systemen om voertuigen zelf te kunnen laten rijden.

Chipfabrikant Qualcomm werd 3,9 procent meer waard. Het bedrijf kondigde aan de iPhones van Apple tot in 2026 te blijven voorzien van zijn 5G-modems. Eerder liet het bedrijf nog weten dat Apple naar verwachting in 2024 zou starten met het gebruik van zijn eigen 5G-modems.

Ook Apple (plus 0,7 procent) zelf deed het goed op de beurs. Het techconcern onthult dinsdag op zijn jaarlijkse evenement een nieuwe iPhone en mogelijk nog andere nieuwe producten. Vorige week verloor Apple nog fors aan waarde op de beurs in New York, onder andere door mediaberichten dat Chinese overheidsinstellingen de iPhone verbieden op het werk.

Boeing won 0,1 procent. Luchtvaartmaatschappij Vietnam Airlines plaatste een order bij Boeing voor vijftig vliegtuigen van het type 737 MAX tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Vietnam. De bestelling is miljarden dollars waard.

Het Amerikaanse lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijf RTX daalde bijna 8 procent. Het moederbedrijf van Pratt & Whitney kampt met een fabricagefout met motoren, die allemaal gecontroleerd moeten worden. Naar verwachting gaat dit het bedrijf miljarden kosten.

De algehele stemming op Wall Street was maandag positief. Beleggers kijken vooral uit naar de nieuwe inflatiegegevens, die woensdag op het programma staan. Die zullen waarschijnlijk gaan bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente weer verhoogt of een rentepauze zal houden.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 34.663,72 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent tot 4487,46 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,1 procent omhoog tot 13.917,89 punten. Voorafgaand aan de opening maandag werd een minuut stilte gehouden op de beursvloeren in New York om de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in 2001 te herdenken.