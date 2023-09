VodafoneZiggo laat klanten gratis naar Marokko bellen

VodafoneZiggo laat klanten gratis bellen naar Marokko wegens de aardbeving die dat land afgelopen weekend trof. Zo wil de telecomaanbieder mensen steunen die familie of andere naasten in dat land hebben. Het gratis mobiel bellen, mobiele data- en sms-verkeer geldt tot en met komende zaterdag en is ook voor klanten van hollandsnieuwe.

Telecomproviders maakten eerder ook al gratis bellen naar Oekraïne mogelijk, daags na de inval van Rusland begin vorig jaar. Naast VodafoneZiggo deden toen ook KPN en T-Mobile mee. Die laatste provider is onlangs samen met Tele2 opgegaan in Odido.

Odido meldt nog geen significante verandering te zien in het bel-, berichten- en roamingverkeer tussen Nederland en Marokko.

Wel laat de telecomaanbieder weten aan de Marokkaanse Rode Halve Maan te doneren, een zusterorganisatie van het internationale Rode Kruis. “Professionele hulporganisaties zoals de Marokkaanse Rode Halve Maan zijn het best in staat om deze hulp te bieden: het is een betrouwbare organisatie met de expertise en het netwerk om snel en effectief hulp te bieden in rampgebieden”, onderbouwt een woordvoerder die keuze.

KPN laat weten speciale databundels voor Marokko te hebben, maar gaat “geen directe tariefaanpassing” doen. “Uiteraard zullen we steunen waar mogelijk”, aldus een woordvoerder.