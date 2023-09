Winkels Pearle Studio verder onder naam GrandOptical

Honderd Nederlandse brillenwinkels van GrandVision die nu nog de naam Pearle Studio dragen, gaan verder onder de naam GrandOptical. Die naam is al terug te vinden in winkelstraten in onder meer Frankrijk, Belgiƫ en Luxemburg. De winkels waar het om gaat richten zich op de wat duurdere brillenmarkt.

GrandOptical valt evenals brillenketen Pearle onder optiekconcern GrandVision, dat weer een dochteronderneming is van ’s werelds grootste brillenconcern EssilorLuxottica. Met de naamswijziging van de winkels wil GrandVision dat het onderscheid tussen beide ketens duidelijker wordt voor klanten. GrandOptical zal met name de luxere brillenmerken verkopen, zoals Dolce & Gabbana, Ray-Ban en Prada.

De Pearle Studio-winkels waren voorheen vestigingen van Eye Wish. Maar die keten werd twee jaar geleden verkocht aan het Oostenrijkse MPG, bekend van optiekketen Hallmann en brillenmerk Robert La Roche. Eye Wish was goed voor zo’n 260 winkels, waarvan niet alle vestigingen werden verkocht. De in Nederland resterende winkels kregen de naam Pearle Studio.