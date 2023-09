Ziekteverzuim ook in het tweede kwartaal gedaald

Het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers is in het tweede kwartaal van dit jaar gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft het de eerste daling in het tweede kwartaal in acht jaar tijd. Ook in de eerste maanden van 2023 viel het ziekteverzuim op jaarbasis al lager uit.

Volgens het CBS kwam het ziekteverzuim over de maanden april tot en met juni uit op 5 procent. Dat betekent dat vijftig van de duizend werkdagen werden verzuimd wegens ziekte. Vorig jaar bedroeg dat percentage nog 5,4 procent. Dat was het hoogste cijfer in een reeks van tweede kwartalen sinds 1996.

Het statistiekbureau constateert dat het ziekteverzuim afnam in de meeste bedrijfstakken. De minste dagen gingen door ziekte verloren binnen de financiƫle dienstverlening, namelijk 31 van de duizend dagen (3,1 procent). De zorg scoorde met een verzuimcijfer van 7 procent het hoogst, maar dit was wel minder dan in 2022. Toen kwam het percentage uit op 7,5 procent.

Het CBS meldt verder dat er binnen de gezondheidssector wel verschillen bestaan. Zo is het verzuim in de verpleging, verzorging en thuiszorg het grootst met 8,3 procent, al was ook hier een afname te zien na de 8,8 procent in het tweede kwartaal van 2022. Het verzuimcijfer in ziekenhuizen en bij overige medisch-specialistische zorg nam af van 6,7 procent tot 6 procent dit jaar, en is daarmee het laagst binnen de gezondheidssector.