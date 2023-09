ACM legt LG miljoenenboete op om prijsafspraken rond televisies

Elektronicafabrikant LG heeft van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete gekregen van bijna 8 miljoen euro om verboden prijsafspraken rond televisies. Het bedrijf drong er bij winkels en onlineshops op aan dat ze de prijsadviezen van LG zouden volgen. Op die manier verstoorde het bedrijf de concurrentie tussen winkeliers, waar hun klanten volgens de ACM de dupe van werden doordat ze uiteindelijk meer geld kwijt waren aan hun televisies.

De verkoopafdeling van het Zuid-Koreaanse concern in de Benelux maakte zicht tussen 2015 en 2018 schuldig aan de praktijken, concludeert de toezichthouder. De ACM zegt te beschikken over duizenden berichten en documenten waar de concurrentieverstoring uit zou blijken. Het draait er in de kern om dat winkeliers wisten dat ze zich niet uit de markt zouden prijzen als ze de adviesprijzen van LG zouden volgen doordat dit bedrijf steeds hamerde op de te volgen prijzen.

Het bedrijf vroeg winkels ook om informatie over kortingen aan de kassa niet prominent op hun website te zetten en om bepaalde aanbiedingen niet op prijsvergelijkingssites te laten zien. Daarnaast trad LG op als een soort van politieagent als winkels toch onder de adviesprijs zouden zitten. Op een klacht van een winkelier over een concurrent die televisies toch onder de adviesprijs verkocht, stuurde LG volgens de ACM het antwoord: “Ga ik achteraan.”

Eerder kreeg Samsung een boete van 39 miljoen euro om vergelijkbare overtredingen. Ook dit bedrijf bemoeide zich te nadrukkelijk met de verkoopprijzen van televisies van zijn merk.