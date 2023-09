Apple onthult op jaarlijks event nieuwe iPhone 15 en smartwatches

Apple heeft op zijn jaarlijkse evenement nieuwe iPhones en smartwatches onthuld zoals al was verwacht. Het event met de naam “Wonderlust” werd gehouden bij het hoofdkantoor van het Amerikaanse technologiebedrijf in het Californische Cupertino.

Apple-topman Tim Cook presenteerde de iPhone 15. Die mobieltjes zijn nu voorzien van een zogeheten USB-C-poort om de smartphones op te laden. Daarmee voldoet Apple aan eisen van de Europese Commissie. Brussel wil dat vanaf eind volgend jaar alle mobieltjes en oplaadbare apparaten die poort hebben om zo afval en extra kosten voor consumenten tegen te gaan. Nu hebben veel mensen nog verschillende opladers thuis.

Apple houdt traditioneel de kaken stijf op elkaar over welke nieuwe producten er op het jaarlijkse evenement naar buiten worden gebracht. Maar Apple-kenners hadden dus al gerekend op de iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max met technische verbeteringen. Kort na het event begint doorgaans de voorverkoop van de nieuwe modellen.

De iPhone is het belangrijkste product van Apple. De smartphone is goed voor ongeveer de helft van de omzet van Apple. Wel kampt Apple met een dalende verkoop van smartphones, omdat mensen vanwege de hoge inflatie minder geld willen uitgeven. De wereldwijde omzet van het bedrijf is daardoor al drie kwartalen op rij afgenomen.

Apple heeft verder ook problemen op de grote Chinese markt door berichten dat de Chinese overheid ambtenaren zou verbieden om iPhones te gebruiken voor werk en in overheidsgebouwen. Beijing zou dat verbod ook willen uitbreiden naar Chinese staatsbedrijven, waar miljoenen mensen werken, en andere door de overheid gecontroleerde instanties.

Vanwege die berichten ging Apple vorige week hard onderuit op Wall Street en gingen tientallen miljarden dollars aan beurswaarde van het techconcern in rook op. Apple presenteerde begin 2007 de eerste iPhone. Dat werd gedaan door de in 2011 overleden Apple-medeoprichter Steve Jobs.