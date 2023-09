Chipbedrijf Besi grootste daler in licht lagere AEX-index

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een kleine min gesloten. Chipbedrijf Besi was de grootste daler in de hoofdindex op Beursplein 5, gevolgd door verfproducent AkzoNobel. Koplopers waren de financiële concerns ASR en ABN AMRO.

De AEX eindigde 0,3 procent in het rood op 736,69 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 851,91 punten. De aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,5 procent. De FTSE in Londen won juist 0,4 procent.

Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van het inflatiecijfer uit de Verenigde Staten dat woensdag naar buiten komt. Dat cijfer gaat waarschijnlijk bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente opnieuw verhoogt of een pauze neemt. De Europese Centrale Bank (ECB) vergadert donderdag over het rentetarief. De ECB heeft de rente al negen keer op rij verhoogd om de inflatie in het eurogebied aan te pakken. Of de rente voor de tiende keer zal worden opgeschroefd is echter nog onzeker.

Besi bungelde onderaan de AEX met een koersdaling van 6 procent, zonder een duidelijk aanwijsbare reden. AkzoNobel leverde 4,2 procent in en chemicaliëndistributeur IMCD ging 2,5 procent omlaag. Verzekeraar ASR nam de leiding bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 2 procent en ABN AMRO klom 1,7 procent.

In de MidKap stond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway bovenaan met een plus van 3,2 procent. Fitnessketen Basic-Fit werd 1,3 procent meer waard. Kunstmestproducent OCI en de industriebedrijven TKH Group en Aalberts waren de hekkensluiters bij de middelgrote fondsen op het Damrak met verliezen tot 2,7 procent.

Fastned won 4,4 procent in Amsterdam. Het laadbedrijf heeft een contract getekend voor zijn eerste snellaadstation in Italië. Het station zal naar verwachting volgend jaar worden geopend. Italië wordt daarmee het achtste land waar Fastned actief is.

In Londen kelderde Smurfit Kappa ruim 10 procent. De Ierse kartonproducent, die ook veel vestigingen in Nederland heeft, kondigde aan samen te gaan met zijn Amerikaanse branchegenoot WestRock.

De euro was 1,0727 dollar waard, tegen 1,0743 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2 procent meer op 89,07 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 92,20 dollar per vat. Dat zijn de hoogste niveaus in tien maanden, aangejaagd door signalen van toenemende krapte op de wereldwijde oliemarkt door de productiebeperkingen van oliekartel OPEC+.