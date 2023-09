Deloitte: driekwart consumenten past koopgedrag aan om inflatie

Driekwart van de Nederlandse consumenten heeft zijn koopgedrag aangepast vanwege de gestegen prijzen in de supermarkt. Dat meldt accountants- en adviesbureau Deloitte op basis van onderzoek onder ruim 2300 mensen. Respondenten geven aan dat zij bijvoorbeeld goedkopere producten kopen, waarbij zij ook vaker kiezen voor aanbiedingen.

Volgens Deloitte is het aantal mensen dat anders boodschappen doet gestegen. Zo kwam uit hetzelfde onderzoek vorig jaar nog naar voren dat twee derde van de consumenten zijn koopgedrag had aangepast. Een grote meerderheid van de Nederlandse consumenten (89 procent) zegt zich bovendien zorgen te maken over de stijgende prijzen van levensmiddelen. Dat was in 2022 nog 88 procent.

Bijna een kwart van de consumenten geeft daarnaast aan dat een aantrekkelijke aanbieding genoeg reden is om een andere supermarkt te bezoeken dan normaal. Mede daardoor zegt een kwart van de consumenten meerdere supermarkten te bezoeken voor het zo voordelig mogelijk inslaan van de wekelijkse boodschappen.

Deloitte meldt verder dat het gebruik van zelfscankassa’s in supermarkten is toegenomen tot 81 procent, van 74 procent vorig jaar. Van de respondenten geeft ruim twee derde aan te denken dat anderen het weleens bewust nalaten om artikelen te scannen. Daarbij is het volgens Deloitte opvallend dat 16 procent stelt wel begrip te hebben voor deze klanten, in het geval dat zij de boodschappen anders niet kunnen betalen.