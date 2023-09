Duits energiebedrijf wil windmolens bouwen op terrein Tsjernobyl

Een Duits windenergiebedrijf heeft plannen om windmolens te bouwen op het terrein van de oude kerncentrale bij Tsjernobyl in Oekraïne. Het bedrijf NOTUS energy heeft daarvoor een intentieverklaring ondertekend met het Oekraïense staatsenergiebedrijf Ukrenergo tijdens het bezoek van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken aan Kyiv deze week.

Volgens NOTUS heeft het afgesloten gebied rond Tsjernobyl de potentie om windenergie te gaan leveren aan 800.000 huishoudens in Kyiv. Het bedrijf stelt met dat project te willen bijdragen aan de wederopbouw en de energiezekerheid van Oekraïne.

De omgeving rond Tsjernobyl in het noorden van Oekraïne is vrijwel verlaten sinds de ramp met de kerncentrale in 1986. Volgens NOTUS is dat een voordeel voor de bouw van windmolens, omdat er dan amper weerstand zal zijn van bewoners.