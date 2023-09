Economen: economische impact aardbeving Marokko lijkt beperkt

De economische impact van de aardbeving in Marokko lijkt niet onoverkomelijk voor het Noord-Afrikaanse land. Maar de gevolgen voor het toerisme zijn nog onzeker. Ook kan de ramp voor een verstoring van de voedselvoorziening zorgen. Met die inschattingen zijn economen van Capital Economics gekomen volgens Zawya, een website voor zakennieuws over het Midden-Oosten die in handen is van de Britse beursuitbater Londen Stock Exchange.

“Vanuit puur economisch oogpunt zou de aardbeving slechts een kleine en kortstondige impact op het bruto binnenlands product (bbp) moeten hebben”, aldus de kenners. Ze wijzen erop dat de door de aardbeving getroffen gebieden eerder goed waren voor maar een beperkt deel van de totale Marokkaanse economie. Hoe groot alle schade van de aardbeving precies is, is echter nog zeer onduidelijk.

Capital Economics denkt dat de Marokkaanse economie uiteindelijk voldoende veerkracht heeft om de impact van de aardbeving te boven te komen. Daarbij voeren de kenners ook aan dat Marokko er voorafgaand aan de beving beter voorstond dan andere landen in Noord-Afrika. Bijvoorbeeld Libiƫ ligt ook in dat deel van de wereld. Dat land kampt momenteel met een grote ravage door overstromingen. Daarbij zijn ook veel doden gevallen. In Libiƫ heerst sinds de dood van dictator Khadaffi in 2011 grote onrust en verdeeldheid.

De gevolgen van de aardbeving in Marokko voor het toerisme – een belangrijk onderdeel van de Marokkaanse economie – vormen wel een onzekere factor, erkennen de economen. Met Marrakech en dorpen in het Atlasgebergte liggen er in de getroffen regio meerdere toeristische trekpleisters. Als de stroom aan toeristen komende tijd opeens sterk zou afnemen zou dat daar wel voor een fikse terugval aan inkomsten kunnen zorgen.

“Ik verwacht niet dat de Marokkaanse economie als geheel getroffen zal worden, maar de lokale economie in de door de aardbeving getroffen gebieden is volledig ingestort”, zei een deskundige van de Amerikaanse denktank Middle East Institute al. Marokko kampte de voorbije periode daarnaast met ongekende droogte. Verdere ontwrichting van de voedselvoorziening zou kunnen leiden tot extra prijsstijgingen voor de bevolking.

Voorlopig lijkt het toerisme naar Marokko vanuit Nederland wel door te gaan. Transavia heeft zijn vluchtschema niet gewijzigd en reisorganisaties lieten al weten dat vakantiegangers die in het land waren hun reis wilden afmaken. Wat dit alles betekent voor het toerisme in de komende maanden of jaren, is evenwel lastig te voorspellen.