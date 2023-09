Fastned breidt uit naar Italië en geeft obligatie uit

Fastned heeft een contract getekend voor de bouw van zijn eerste snellaadstation in Italië. Het snellaadbedrijf breidt daarmee zijn activiteiten uit naar het achtste Europese land. Ook kondigde Fastned aan geld te willen ophalen met een nieuwe obligatielening. De opbrengst zal worden gebruik om het netwerk van laadstations in bestaande en nieuwe markten verder te laten groeien.

Het contract werd getekend met het Italiaanse snelwegbedrijf A4 Holding Group. Het station zal worden gebouwd langs de snelweg A4 tussen Brescia en Padua in Noord-Italië en zal in 2024 worden geopend.

Volgens Fastned is Italië een belangrijke nieuwe markt voor het bedrijf. Het land behoort tot de grootste landen van Europa wat betreft het aantal kilometers snelweg. Ook ligt de autodichtheid per hoofd van de bevolking in Italië boven het Europese gemiddelde. Oprichter en topman Michiel Langezaal stelt er vertrouwen in te hebben dat het eerste laadstation in Italië in de komende jaren zal leiden tot veel meer stations van het bedrijf langs de Italiaanse snelwegen.

Italië is ook het land waar de kosten voor het opladen van elektrische auto’s langs de snelweg het hoogste liggen in Europa, meldt energievergelijk.nl op basis van eigen onderzoek. Ook Tsjechië behoort volgens de prijsvergelijker tot de duurste landen. Luxemburg is het goedkoopst en Nederland zit net onder de middenmoot.

Hoeveel geld Fastned precies wil ophalen met de nieuwe obligatie werd niet vermeld. In juni haalde het bedrijf al bijna 22 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe obligaties. Daarnaast verlengden investeerders voor ruim 2 miljoen euro aan investeringen uit eerdere uitgiftes.