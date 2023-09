Topman olieconcern BP per direct weg om relaties met collega’s

Topman Bernard Looney van het grote Britse olie- en gasconcern BP treedt per direct af vanwege relaties met collega’s in het verleden. Dat bevestigde BP na berichtgeving door zakenkrant Financial Times over zijn vertrek. Hij stond sinds begin 2020 aan het hoofd van BP.

Volgens het bedrijf is Looney niet volledig transparant geweest door niet alle details over die relaties te verstrekken. Looney wordt tijdelijk opgevolgd door financieel directeur Murray Auchincloss.

De 53-jarige Ier kwam in 1991 bij BP werken. Onder zijn leiding ging BP meer investeren in duurzame energieprojecten. Later werd een stapje terug gedaan bij de meest ambitieuze projecten en werd weer meer geïnvesteerd in fossiele brandstoffen.

Dankzij de sterk gestegen energieprijzen boekte BP vorig jaar nog recordwinsten. Het bedrijf kreeg kritiek omdat veel geld wordt uitgekeerd aan aandeelhouders, terwijl veel mensen in het Verenigd Koninkrijk worstelen met de hoge inflatie. Ook de hoge beloningen voor topbestuurders van BP kregen veel kritiek.