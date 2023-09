Fonds wil 200 miljoen ophalen om van boerenland bos te maken

Advies- en ingenieursbureau Arcadis en investeringsmaatschappij Cycas Capital willen een nieuw investeringsfonds van 200 miljoen euro beginnen om voormalige landbouwgrond om te zetten in bos. Daarvoor hoopt dat fonds, ReTimber, grond van stoppende boeren te kopen om ze te helpen dat te veranderen in biodiverse natuur. Er lopen nog geen concrete gesprekken met boeren, maar Eduard Elias van Cycas Capital verwacht wel veel interesse.

Landbouwbedrijven stoten veel stikstof uit en dat is schadelijk voor kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Die sector moet daarom veel minder stikstof uitstoten en een van de mogelijkheden voor zogeheten piekbelasters is om zich te laten uitkopen. Ongeveer 3000 boeren komen in aanmerking voor deze stoppersregeling, waarbij ze 120 procent van hun bedrijfswaarde kunnen krijgen.

Het ReTimber-fonds koopt zelf geen boerenbedrijven uit, maar legt alleen geld neer voor de grond waar de boeren na het beƫindigen van hun onderneming mee blijven zitten. Gesprekken met boeren gaan lopen als het fonds 20 miljoen euro heeft opgehaald uit fundraising, aldus Elias. ReTimber is daar net mee begonnen. Het fonds richt zich onder meer op investeerders als pensioenfondsen en verzekeraars die willen beleggen in duurzame initiatieven.