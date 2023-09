IEA verwacht binnenkort einde aan groeiende vraag olie en gas

De wereldwijde vraag naar olie, gas en kolen zal nog dit decennium zijn plafond hebben bereikt. Na die piek zal er minder behoefte zijn aan deze fossiele brandstoffen, voorspelt topman Fatih Birol van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

“Het is in de traditionele energiesector een taboe om te zeggen dat de vraag voor de drie fossiele brandstoffen, olie, gas en kolen, blijvend zal dalen”, schrijft Birol in een opiniestuk in de zakenkrant Financial Times. “Maar volgens nieuwe prognoses van het Internationaal Energie Agentschap komt er dit decennium een einde aan het tijdperk van schijnbaar ongenadig sterke groei, met aanzienlijke gevolgen voor de energiesector en de strijd tegen klimaatverandering. Het is voor het eerst dat dit decennium een piekmoment in zicht is voor iedere brandstof, eerder dan veel mensen verwachtten”, gaat Birol verder.

Dat het “historische keerpunt” in de vraag naar fossiele brandstoffen nabij is, maakt het IEA onder ander op uit beleidsplannen die regeringen wereldwijd hebben opgesteld voor meer groene energie. Doordat steeds meer elektriciteit wordt opgewerkt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens, zou ook de piek in de uitstoot van broeikasgassen dichterbij komen.

Birol wijst daarnaast op structurele verschuivingen in de Chinese economie, waar de nadruk minder komt te liggen op de zware industrie. Daarnaast nadert het einde van de hoogtijdagen voor olie, gas en kolen volgens het IEA sneller door de energiecrisis. Zo neemt Europa versneld afscheid van aardgas voor de productie van elektriciteit door de Russische inval in Oekraïne. Daarnaast drogen in veel delen van de wereld de investeringen in nieuwe kolenmijnen op en zal elektrisch rijden de vraag naar benzine drukken, verwacht het IEA.

Tegelijkertijd waarschuwt Birol in Financial Times dat de afname in de vraag geen daling in een rechte lijn zal zijn. Ook blijft het zaak om waakzaam te zijn voor acute energietekorten, waardoor investeringen in de toevoer van gas en olie volgens Birol nog nodig blijven. Maar het voorspelde keerpunt voor olie, gas en kolen maakt volgens hem wel duidelijk dat er economische en financiële risico’s zitten aan grote investeringen in fossiele brandstoffen.