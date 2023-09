Kaag vraagt ACM of onderzoek nodig is naar spaarrentes

Demissionair minister Sigrid Kaag (Financiƫn) heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd of het nodig is om een onderzoek te beginnen naar de ontwikkeling van spaartarieven en de concurrentie in de Nederlandse spaarmarkt. Spaarders profiteren tot dusver maar beperkt van de hogere rente.

De banken maken mede hoge winsten dankzij het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft de rente afgelopen maanden verhoogd om de inflatie te bestrijden. Banken hebben vervolgens de rente op uitgeleend geld wel flink verhoogd, maar de rente op spaargeld maar beperkt laten stijgen. Ook ontvangen banken meer geld voor het aanhouden van reserves bij de ECB.

De kritiek op de lage rente voor spaarrekeningen neemt toe. In sommige EU-landen zijn maatregelen genomen om spaarders toch te laten profiteren van de hogere rente. Zo geeft de Belgische regering spaarbonnen uit waarop een hogere rente zit dan de rente die banken geven.

“Ik monitor de ontwikkelingen en verken de wenselijkheid en voor- en nadelen van beleidsopties voor het geval de situatie dat spaarrentes achterblijven langere tijd aanhoudt”, schrijft de bewindsvrouw aan de Tweede Kamer. Ze zal ook bij de De Nederlandsche Bank en de ECB en de Eurogroep “mijn zorgen over de uitwerking van het ECB-beleid onder de aandacht brengen”.