Kartonfabrikant Smurfit Kappa fuseert met branchegenoot uit VS

De Ierse papierfabrikant Smurfit Kappa, met ook veel fabrieken in Nederland, gaat samen met zijn Amerikaanse branchegenoot WestRock. Door de fusie ontstaat een bedrijf dat jaarlijks zo’n 32 miljard dollar aan verpakkingskarton verkoopt.

Smurfit Kappa is de grootste papierfabrikant van Europa en in Nederland onder andere actief met negen kartonfabrieken die samen ruim duizend werknemers hebben. Wereldwijd werken zo’n 47.000 mensen voor het papierbedrijf. WestRock is met 58.000 werknemers nog een maatje groter en geldt als de op een na grootste producent van verpakkingen in de Verenigde Staten.

Door samen te gaan hopen de bedrijven te profiteren van elkaars sterke positie op de Europese en Noord-Amerikaanse markt voor verpakkingskarton. Kostenvoordelen moeten daarbij ook voor hogere winsten zorgen. Dat helpt ook om extra geld vrij te maken om te investeren in verdere groei.

De samensmelting, die de directies van beide bedrijven dinsdag unaniem hebben aanbevolen bij aandeelhouders, komt op een moment van vertraging in de kartonindustrie. Door de economisch zwakkere tijden en dalende koopkracht van consumenten stijgt de vraag naar verpakkingen voor bijvoorbeeld online bestelde producten minder hard dan voorheen.

De snelle groei van onlineshoppen zorgde er in de voorgaande jaren juist voor dat papierfabrikanten steeds meer in verpakkingskarton investeerden en minder in papier voor bijvoorbeeld kranten of tijdschriften.

Smurfit Kappa wees in 2018 nog een overnamebod van een ander groot Amerikaans bedrijf af. De Ieren vonden een ongevraagde bieding van branchegenoot International Paper toen te laag.