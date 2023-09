Onderzoek: keurmerk wint verder terrein in supermarktschap

Supermarkten verkopen steeds meer producten met een keurmerk, die zo ook marktaandeel winnen. Volgens marktonderzoeker Circana steeg de omzet uit voedingsmiddelen met een keurmerk voor bijvoorbeeld biologisch of duurzamer geproduceerde producten in de eerste jaarhelft met bijna 23 procent. Dat is een veel sterkere stijging dan die van de omzet uit de verkoop van eten en drinken als geheel.

De fikse stijging komt onder andere doordat kippenvlees in de supermarkt vaker het Beter Leven-keurmerk heeft met één ster. Dit keurmerk geeft aan dat de vleeskuikens met maximaal twaalf dieren per vierkante meter werden gehouden en ze een overdekte uitloop hebben.

Ook in andere categorieën, zoals koffie, groenten en zuivel, steeg de omzet uit producten met een keurmerk harder dan de markt. Maar er zijn ook keurmerken en voedingsmiddelen waar keurmerken juist terrein verloren. Zo nam het marktaandeel van eieren met een keurmerk juist af.

Daarnaast loopt het Biologisch-keurmerk achter op andere keurmerken. De totale omzet uit deze producten steeg met slechts 8,3 procent, tegenover bijna 11 procent voor de verkoop van levensmiddelen als geheel. Daarbij merkt Circana wel op dat enkele specifieke producten met het keurmerk voor biologische landbouw juist harder groeiden dan de markt, zoals zuivelproducten en brood.

Circana keek voor het onderzoek naar zeven keurmerken. Naast Biologisch gaat het om ASC (kweekvis), Beter Leven (dierenwelzijn in de veeteelt), Biologisch, Fair Trade (eerlijk loon voor boeren), MSC (duurzamere visserij), On the way to PlanetProof (duurzamer voedsel), Rainforest Alliance (bescherming van het regenwoud) en UTZ (duurzamere landbouw). Verkoopcijfers van Aldi en Lidl zijn niet meegenomen in het onderzoek.