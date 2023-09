TikTok lanceert webshop binnen app in de VS

TikTok opent een webshop binnen de eigen app voor gebruikers in de Verenigde Staten. Die TikTok Shop maakt het voor Amerikanen makkelijker om producten te kopen die influencers in hun video’s promoten.

Makers van video’s of livestreams op TikTok kunnen bepaalde producten in een video of livestream voorzien van een tag in de beschrijving. Gebruikers komen zo in de webwinkel van TikTok terecht en kunnen dat product meteen aanschaffen. Komende weken wordt de functie uitgebreid.

Veel bedrijven zoals kledingmerken zetten TikTok al in om te adverteren of influencers hun producten te laten aanprijzen. De webshop geeft merken een nieuwe mogelijkheid om reclame te maken op TikTok. Afgelopen jaren is het aantal gebruikers flink gegroeid en inmiddels heeft de app meer dan 1 miljard actieve gebruikers. De app is vooral populair onder jongeren.

Naast het gebruik van TikTok groeit ook het verzet tegen de app. In Europa vrezen sommige mensen en organisaties dat de eigenaar van TikTok, het Chinese ByteDance, gebruikers bespioneert voor de overheid van het Aziatische land. Steeds meer Nederlandse bedrijven en overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst en de politie, weren daarom de app op telefoons van ambtenaren. Een ander kritiekpunt is dat de app te verslavend is voor jongeren. Om die reden vergrendelt TikTok de app tegenwoordig voor minderjarige gebruikers die op een dag langer dan zestig minuten op de app zitten.