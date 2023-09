Veiligheidsexperts zien meer gevaarlijke situaties op werk

Op de werkvloer ontstaan steeds vaker onveilige situaties doordat de aandacht voor het veilig laten werken van personeel verslapt. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een open brief aan werkgeversorganisaties, die ook op de site van de netwerkorganisatie van 3000 veiligheidsexperts is verschenen.

“Veel leden constateren nu binnen hun werkomgeving een ontwikkeling die niet past bij een gezonde economie”, schrijft de NVVK. “Zij merken dat de gezondheid en veiligheid van medewerkers in het geding is. Door verwatering van de controle op en naleving van arbeidsveiligheidsregels en -wetgeving ontstaan steeds vaker onveilige situaties op de werkvloer.”

Een groot probleem is een tekort aan gekwalificeerde deskundigen op het gebied van veiligheid. Zij zijn volgens de NVVK hard nodig om vooral in het midden- en kleinbedrijf in kaart te brengen waar de risico’s het grootst zijn en hoe de veiligheid beter kan. Maar door de schaarste zou er vaker sprake zijn van nalatigheid op de werkvloer. Ook geven ondernemers in de ogen van de veiligheidsexperts weinig prioriteit aan arbeidsveiligheid binnen hun begroting.

De veiligheid van het personeel moet volgens de netwerkorganisatie meer aandacht krijgen binnen het beleid van ondernemingen. Daarbij kan het helpen om werknemers bij te scholen over dit thema of zelfs op te leiden tot veiligheidskundige.

Vakbond CNV reageert geschokt op de conclusies van de NVVK. “Ongekend dat de Arboregels zo vaak worden geschonden”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. “We roepen werknemers massaal op om zelf melding te doen van onveilige situaties.”

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland stellen in een reactie dat veiligheid op het werk “uiteraard heel belangrijk” is en een “gedeeld belang” van werkgevers en werknemers. Volgens de lobbyclubs voor het bedrijfsleven zijn de arbeidsomstandigheden in Nederland over het algemeen goed, al zou er nog wel ruimte zijn voor verbetering. Ze wijzen erop dat de overheid ook meer zou kunnen inzetten op handhaving.