Wall Street sluit lager, Oracle en Apple bij verliezers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met rode cijfers de handel uitgegaan. Oracle moest een flink verlies slikken na tegenvallende kwartaalcijfers van het Amerikaanse softwareconcern. Ook Apple stond in de belangstelling na de onthulling van de nieuwe iPhone 15 en vernieuwde versies van de Apple Watch op zijn jaarlijkse evenement.

De Dow-Jonesindex sloot met een min van 0,1 procent op 34.645,99 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 4461,90 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq leverde 1 procent in tot 13.773,61 punten.

Beleggers op Wall Street waren vooral in afwachting van het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten dat woensdag op de rol staat. Dat cijfer gaat waarschijnlijk bepalen of de Federal Reserve volgende week de rente opnieuw verhoogt of een rentepauze houdt. Op de financiƫle markten wordt gehoopt op een pauze.

Oracle kelderde 13,5 procent. De producent van bedrijfssoftware boekte afgelopen kwartaal wel meer winst, maar de omzet viel tegen. Ook de groei van de clouddivisie van het bedrijf en de vooruitzichten bleven achter bij de verwachtingen.

Apple ging 1,8 procent omlaag. Het jaarlijkse event werd gehouden op het hoofdkantoor van het techconcern in het Californische Cupertino. De voorverkoop van de nieuwe iPhones zou enige tijd na dat evenement moeten beginnen. Vanwege de hoge inflatie kampt Apple met zwakkere verkopen van smartphones.

Tesla verloor 2,2 procent. De fabrikant van elektrische auto’s werd een dag eerder ruim 10 procent meer waard dankzij een adviesverhoging door Morgan Stanley. De kenners van de zakenbank waren vooral zeer positief over Tesla’s Dojo-supercomputer, die gebruikt wordt om voertuigen zelf te kunnen laten rijden.

WestRock steeg 2,8 procent. Het Amerikaanse golfkartonverpakkingsbedrijf gaat fuseren met zijn Ierse branchegenoot Smurfit Kappa. Door de fusie ontstaat een bedrijf dat jaarlijks zo’n 32 miljard dollar aan verpakkingskarton verkoopt.

De euro was 1,0729 dollar waard, tegen 1,0727 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 88,93 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 92,17 dollar per vat. Dat zijn de hoogste niveaus in tien maanden, aangejaagd door signalen van toenemende krapte op de wereldwijde oliemarkt door de productiebeperkingen van oliekartel OPEC+.