WTO waarschuwt voor ’tekenen van fragmentatie’ wereldhandel

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) waarschuwt voor een toenemende versnippering van de wereldeconomie. Van een echte de-globalisering van de internationale handel zou nog geen sprake zijn, maar “de eerste tekenen van fragmentatie” zijn volgens een rapport van de in Genève gevestigde organisatie inmiddels zichtbaar.

Bekend is dat de spanningen tussen met name de Verenigde Staten enerzijds en China anderzijds zijn toegenomen. In zijn rapport merkt de WTO op dat dergelijke spanningen tussen grote economieën de handelsstromen beginnen te beïnvloeden. Dat zou bijvoorbeeld te merken zijn in de chipindustrie. Het Nederlandse ASML heeft ook te maken met extra beperkingen aan de export van zijn geavanceerdste chipmachines naar China

Volgens de WTO is de goederenstroom tussen de twee blokken onderling de laatste tijd tussen de 4 en 6 procent langzamer gegroeid dan die binnen elk blok. Door de regering van de Amerikaanse president Joe Biden wordt ook een tamelijk protectionistisch beleid uitgedragen, dat enigszins op gespannen voet staat met vrijhandel tussen landen.

De WTO verwijst niet specifiek naar de huidige Amerikaanse regering, maar merkt op dat bezorgdheid over de nationale veiligheid “een snel toenemende rol speelt in het handelsbeleid”. “Veiligheidszorgen worden niet langer uitsluitend geuit in relatie tot conflicten, maar omvatten het veel bredere begrip van economische veiligheid”, staat in het rapport. “Als gevolg hiervan sijpelen veiligheidsproblemen breder door in het handelsbeleid.”

“We staan hier echt op een kruispunt”, zegt WTO-econoom Victor Stolzenburg. “Ofwel proberen we de mondialisering opnieuw te omarmen, ofwel blijven we dit pad volgen, dit pad richting fragmentatie.” De WTO waarschuwt dat een verdeling van de wereldhandel in twee afzonderlijke blokken economisch gezien een slecht idee is. Naar schatting zou er dan zo’n 5 procent minder te verdienen zijn. Voor in opkomst zijnde economieën is de schade waarschijnlijk meer dan dubbel zo groot.