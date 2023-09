ACM: melding over uitval windmolens en centrales kan nog beter

De uitval van windmolens of energiecentrales wordt nog te vaak niet of niet tijdig genoeg gemeld door energieleveranciers, hoewel hier wel verbetering is te zien. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de ACM is het belangrijk dat die uitval snel en aan alle marktpartijen wordt gemeld, omdat hierdoor de energieprijs kan stijgen.

De ACM zegt dat hier in februari ook al aandacht voor is gevraagd en dat er dus verbetering is te zien, maar dat het nog wel beter kan. Informatie over het stopzetten van windmolens en energiecentrales is belangrijk voor andere leveranciers, handelaren en grote afnemers. Producenten die niet tijdig melden of die geen duidelijke meldingen doen worden daar door de ACM op aangesproken.

De autoriteit wijst er verder op dat het tijdelijk stopzetten van windmolens op zee om trekvogels een veilige doorgang te bieden ook gemeld moet worden. Dat stopzetten gebeurt als op basis van rekenmodellen grote hoeveelheden trekvogels worden verwacht.

De ACM stelt dat een dergelijke stop in toenemende mate impact heeft op de groothandelsmarkt voor elektriciteit omdat een steeds groter deel van de stroomproductie op zee plaatsvindt. Zodra windparkbedrijven van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opdracht krijgen om tijdelijk hun windmolens stop te zetten vanwege de vogeltrek, moeten zij die informatie direct openbaar maken, aldus de toezichthouder.